Спасатели предупредили о штормовом ветре в Красноярском крае и Хакасии

Спасатели предупредили о штормовом ветре, грозах и ливнях в южных территориях Красноярского края, Хакасии и Тувы с 25 по 28 июля, сообщает Inforeactor со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

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Порывы ветра могут достигать 15—17 м/с. В верхнем течении Енисея и на реках его бассейна прогнозируется повышение уровня воды. Во время сильного ветра не рекомендуется находиться у линий электропередачи, рекламных щитов и высоких деревьев, незакреплённых конструкций. Ранее заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с телеканалом «360» рассказал о погоде в Московском регионе в конце июля.