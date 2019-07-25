Спасатели предупредили о штормовом ветре в Красноярском крае и Хакасии

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Спасатели предупредили о штормовом ветре, грозах и ливнях в южных территориях Красноярского края, Хакасии и Тувы с 25 по 28 июля, сообщает Inforeactor со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.
Спасатели предупредили о штормовом ветре в Красноярском крае и Хакасии
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Порывы ветра могут достигать 15—17 м/с.

В верхнем течении Енисея и на реках его бассейна прогнозируется повышение уровня воды.

Во время сильного ветра не рекомендуется находиться у линий электропередачи, рекламных щитов и высоких деревьев, незакреплённых конструкций.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с телеканалом «360» рассказал о погоде в Московском регионе в конце июля.

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