В парке «Зарядье» заработал виртуальный гид по Москве и России

В столичном парке «Зарядье» заработал виртуальный гид по Москве и России. Он содержит информацию о памятниках природы, истории и культуры.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Высота широкоформатного медиаэкрана составляет два метра, ширина — более трёх метров. Гид показывает видео в 360-градусном формате, а также трёхмерные модели зданий. Видеорядом можно управлять самостоятельно.

«Ежедневно с 10:00 до 21:00 в павильоне «Медиацентр» для наших гостей будет работать интерактивный мультимедийный гид по Москве и России. В его памяти заложено более трёх десятков знаковых памятников природы и архитектуры», — цитирует пресс-службу парка портал мэра и правительства.

Доступно три раздела — «Архитектурный калейдоскоп», «Историческая панорама» и «Видео 360 градусов».

Ранее НСН сообщала, что парк «Зарядье» в Москве с момента открытия в сентябре 2017 года принял более 19 млн посетителей.