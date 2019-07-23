Стала известна программа мероприятий на Дворцовой площади в честь Дня ВМФ

Стала известна программа мероприятий на Дворцовой площади в честь Дня Военно-морского флота, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Комитета по культуре Санкт-Петербурга.

В воскресенье, 28 июля, на больших сценических экранах с 10:00 можно будет увидеть прямую трансляцию подготовки и проведения Главного военно-морского парада.

Затем начнётся концертная программа. Её откроет петербургская группа Markscheider Kunst.

На 14:00 запланировано выступление военных оркестров Таиланда и Вьетнама. Музыкант Александр Розенбаум исполнит песни о морских просторах и Санкт-Петербурге.

В 16:00 на сцену выйдет Центральный концертный образцовый оркестр имени Римского-Корсакова.

В 17:30 состоится концерт группы «Сурганова и Оркестр». Затем выступит группа «СерьГа».

На 19:30 намечено выступление группы «Чайф». Закроют программу «Хор Турецкого» и Soprano.

Также запланирован салют.

Ранее Newinform сообщал, что проезд по центральному участку Западного скоростного диаметра в дни подготовки и проведения парада в честь Дня ВМФ будет бесплатным.