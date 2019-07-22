В Москве планируют отреставрировать особняк купца Мельникова
- ©mos.ru
Как заявил глава ведомства Алексей Емельянов, здание — одна из первых самостоятельных построек архитектора Владимира Адамовича.
«В последние годы здание не использовалось и пришло в запустение. Весной этого года наконец удалось найти нового собственника, который активно взялся за сохранение объекта», — рассказал Емельянов.
По его словам, Мосгорнаследие возьмёт под контроль все этапы будущих работ.
Особняк построен в 1904 году в стиле модерн. Это объект культурного наследия регионального значения.
Ранее издание «Дни.ру» сообщало, что в Госдуме предложили отреставрировать музей-усадьбу Чернышевского в Саратове.