В Москве планируют отреставрировать особняк купца Мельникова

В столице планируют отреставрировать особняк купца Мельникова, расположенный в Волковом переулке. Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу Департамента культурного наследия.

Как заявил глава ведомства Алексей Емельянов, здание — одна из первых самостоятельных построек архитектора Владимира Адамовича.

«В последние годы здание не использовалось и пришло в запустение. Весной этого года наконец удалось найти нового собственника, который активно взялся за сохранение объекта», — рассказал Емельянов.

По его словам, Мосгорнаследие возьмёт под контроль все этапы будущих работ.

Особняк построен в 1904 году в стиле модерн. Это объект культурного наследия регионального значения.

Ранее издание «Дни.ру» сообщало, что в Госдуме предложили отреставрировать музей-усадьбу Чернышевского в Саратове.