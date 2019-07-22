В Подмосковье нашли редкую подземную орхидею

В Московской области нашли редкую подземную орхидею, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства экологии и природопользования.

Цветок обнаружен на территории заказника «Журавлиная родина».

Речь идёт о надбороднике безлистном. В первый раз на территории Подмосковья его обнаруживали в конце XIX века, затем — в середине 1960-х годов и в начале 1990-х.

Орхидею удаётся найти так редко, поскольку до начала цветения в июне-июле она ведёт подземный образ жизни, причём этот период может продолжаться несколько лет.

Растение сложно заметить и из-за его небольших размеров — 10—15 см, передаёт сайт «Москва 24».

Надбородник занесён в Красную книгу России.

Ранее сообщалось, что на ВДНХ разработали календарь цветения редких растений.