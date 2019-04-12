На ВДНХ разработали календарь цветения редких растений

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На ВДНХ создали календарь-путеводитель по растениям, сообщает сайт «Москва 24».
На ВДНХ разработали календарь цветения редких растений
  • © Агентство городских новостей «Москва»

В нём представлено шесть разделов. Это «Центральная аллея», «Ландшафтный парк», «Парк ремёсел», «Парк знаний», «ВДНХ Экспо» и «Парк будущего».

Календарь цветения содержит данные о более чем 50 редких растениях, в том числе информацию о месте высадки и периоде цветения.

«Многие из них общедоступны только на ВДНХ. В их числе абрикос маньчжурский, который цветёт в мае, маакия амурская, зацветающая в июле, уксусное дерево, цветы которого можно увидеть с июля по август, и магнолия огуречная, любоваться которой можно с конца мая по июнь», — цитирует пресс-службу ВДНХ портал мэра и правительства.

Ранее Nation News сообщал, что Никитский ботанический сад попал в пятёрку самых интересных достопримечательностей Крыма.

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