Эд Ширан оставил автограф на своём пятиметровом «двойнике» у парка Горького

Британский музыкант Эд Ширан оставил автограф на пятиметровой фигуре, установленной у парка Горького к его концерту в российской столице.

Об этом артист сообщил в своём Instagram.

«Пришёл сегодня посмотреть на статую, возведённую в мою честь в Москве», — написал он.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на сервис «Яндекс.Музыка», Ширан приехал к объекту вместе со своей женой Черри Сиборн.

Отмечается, что певец оставил свой автограф на пятиметровой фигуре.

19 июля в Москве состоялся концерт Эда Ширана.

В рамках шоу артист исполнил несколько композиций в футболке сборной России по футболу.