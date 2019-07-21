Эд Ширан оставил автограф на своём пятиметровом «двойнике» у парка Горького
- © РИА Новости
Об этом артист сообщил в своём Instagram.
«Пришёл сегодня посмотреть на статую, возведённую в мою честь в Москве», — написал он.
Как передаёт РИА Новости со ссылкой на сервис «Яндекс.Музыка», Ширан приехал к объекту вместе со своей женой Черри Сиборн.
Отмечается, что певец оставил свой автограф на пятиметровой фигуре.
19 июля в Москве состоялся концерт Эда Ширана.
В рамках шоу артист исполнил несколько композиций в футболке сборной России по футболу.