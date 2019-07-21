Эд Ширан оставил автограф на своём пятиметровом «двойнике» у парка Горького

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Британский музыкант Эд Ширан оставил автограф на пятиметровой фигуре, установленной у парка Горького к его концерту в российской столице.
Эд Ширан оставил автограф на своём пятиметровом «двойнике» у парка Горького
  • © РИА Новости

Об этом артист сообщил в своём Instagram. 

«Пришёл сегодня посмотреть на статую, возведённую в мою честь в Москве», — написал он.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на сервис «Яндекс.Музыка», Ширан приехал к объекту вместе со своей женой Черри Сиборн.

Отмечается, что певец оставил свой автограф на пятиметровой фигуре.

19 июля в Москве состоялся концерт Эда Ширана.

В рамках шоу артист исполнил несколько композиций в футболке сборной России по футболу.

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