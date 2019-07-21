Синоптики рассказали о погоде в Москве на следующей неделе

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал в беседе с RT, какая погода ожидает москвичей и жителей Подмосковья на следующей неделе.

«Предстоящая неделя в столичном регионе будет относительно тёплой, большая часть недели пройдёт при температуре, соответствующей календарю. В середине недели температура на пару градусов превысит норму», — рассказал Леус.

Он отметил, что большая часть понедельника, 22 июля, в Москве будет без осадков, днём термометры покажут +23...+25 °С, по области +21...+26 °С. При этом в вечерние часы местами пройдут небольшие дожди.

По его словам, во вторник, 23 июля, также возможны небольшие дожди.

«Больше облачности и немного прохладнее: +22…+24 °С в Москве, +20…+25 °С по области. Такая же погода, облачная с прояснениями, с небольшими дождями и температурой +22…+24 °С, ожидается в среду. В четверг ситуация улучшится, в небе над Москвой расположится антициклон. Наконец-то полностью прекратятся дожди, +25...+27 °С покажут термометры в центре столицы, +23...+28 °С будет в Подмосковье», — пояснил синоптик.

При этом уже в пятницу, 26 июля, очередной атмосферный фронт понизит температуру до +22…+24 °С в столице и до +20...+25 °С в Подмосковье и, как отметил Леус, вызовет кратковременные дожди и грозы.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что, согласно данным Гидрометцентра России, в Москве 21 июля ожидается до +23 °С.