Синоптики рассказали о погоде в Москве на следующей неделе

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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал, что на предстоящей неделе погода в столичном регионе и центральной части России начнёт улучшаться. По его словам, уже к следующим выходным синоптики обещают возобновление купального сезона.

«Природа сжалится над москвичами и жителями Центральной России. В течение недели предстоящей медленно столбики термометров будут подниматься», — отметил Тишковец.

Он отметил, что в понедельник, 22 июля, и во вторник, 23 июля, осадков не ожидается, температура воздуха будет в пределах +21… +27 °С. 24-25 июля пройдут небольшие дожди и похолодает на два-три градуса. 

Ранее главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала, когда же закончатся дожди в Москве.

Как отмечал заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра России Александр Голубев в беседе с газетой «Известия», до конца июля в Москве установится нежаркая погода без проливных дождей.

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