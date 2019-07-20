В Твери открыли мемориальную доску в честь поэта Андрея Дементьева

Памятную доску в честь лауреата Государственной премии СССР поэта Андрея Дементьева установили в Твери.

«Для своей малой родины — Тверской области — Андрей Дмитриевич всегда был родным человеком. Он умел и работать, и мечтать», — цитирует ТАСС губернатора Тверской области Игоря Руденю.

Отмечается, что табличку разместили на здании ректората Тверского государственного университета, где поэт провёл первые студенческие годы.

В июне сообщалось, что в русской школе в Дамаске открыли бюст поэта Александра Пушкина.

Также осенью 2018 года ФБА «Экономика сегодня» передавало, что автором мемориальной доски в честь первой женщины-водолаза Нины Соколовой в Санкт-Петербурге стал скульптор Михаил Шемякин.