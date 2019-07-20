В Твери открыли мемориальную доску в честь поэта Андрея Дементьева

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Памятную доску в честь лауреата Государственной премии СССР поэта Андрея Дементьева установили в Твери.
В Твери открыли мемориальную доску в честь поэта Андрея Дементьева
  • © РИА Новости

«Для своей малой родины — Тверской области — Андрей Дмитриевич всегда был родным человеком. Он умел и работать, и мечтать», — цитирует ТАСС губернатора Тверской области Игоря Руденю. 

Отмечается, что табличку разместили на здании ректората Тверского государственного университета, где поэт провёл первые студенческие годы. 

В июне сообщалось, что в русской школе в Дамаске открыли бюст поэта Александра Пушкина.

Также осенью 2018 года ФБА «Экономика сегодня» передавало, что автором мемориальной доски в честь первой женщины-водолаза Нины Соколовой в Санкт-Петербурге стал скульптор Михаил Шемякин.

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