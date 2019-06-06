Бюст Пушкина открыли в русской школе в Сирии

Бюст Александра Пушкина открыли в русской школе «Сава» в Дамаске, сообщает ФАН.

Как заявил сопредседатель Союза писателей России Сергей Котькало, идея с установкой таких памятников возникла в 1999 году, когда было решено продвигать русскую культуру в разных странах. Первый подобный памятник поэту появился в Эритрее.

«Мы благодарны директору школы и руководству республики, что они восприняли эту идею с любовью. За эти дни многие сирийцы не только приходили сюда, читали переводы того же «Пророка», «Подражания Корану» на сирийском, но и в гостиницу, на встречи, всем хотелось быть сопричастными к солнцу нашей поэзии», — рассказал Котькало.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Санкт-Петербурге запланировали более 100 мероприятий в честь Пушкинского дня России.