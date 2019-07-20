Netflix опубликовал трейлер сериала «Ведьмак»

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Компания Netflix опубликовала в YouTube первый трейлер нового сериала «Ведьмак» с английским актёром Генри Кавиллом в главной роли.
Netflix опубликовал трейлер сериала «Ведьмак»
  • © Netflix / youtube.com

К настоящему времени ролик посмотрели почти 5 млн человек.

«Худшие монстры — те, которых создаём мы сами», — говорится в подписи к публикации.

В двухминутном видео представлены некоторые главные герои повествования — Геральт (Генри Кавилл), Йеннифер (Ани Чалотра) и Цири (Фрейя Аллан). 

Сериал создан по мотивам произведений польского писателя-фантаста Анджея Сапковского, повествующих об охотниках на монстров — ведьмаках. 

По некоторым данным, премьера картины должна состояться осенью.

Подробнее — в материале RT.

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