Netflix опубликовал трейлер сериала «Ведьмак»

Компания Netflix опубликовала в YouTube первый трейлер нового сериала «Ведьмак» с английским актёром Генри Кавиллом в главной роли.

К настоящему времени ролик посмотрели почти 5 млн человек.

«Худшие монстры — те, которых создаём мы сами», — говорится в подписи к публикации.

В двухминутном видео представлены некоторые главные герои повествования — Геральт (Генри Кавилл), Йеннифер (Ани Чалотра) и Цири (Фрейя Аллан).

Сериал создан по мотивам произведений польского писателя-фантаста Анджея Сапковского, повествующих об охотниках на монстров — ведьмаках.

По некоторым данным, премьера картины должна состояться осенью.

Подробнее — в материале RT.