Netflix опубликовал трейлер сериала «Ведьмак»
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К настоящему времени ролик посмотрели почти 5 млн человек.
«Худшие монстры — те, которых создаём мы сами», — говорится в подписи к публикации.
В двухминутном видео представлены некоторые главные герои повествования — Геральт (Генри Кавилл), Йеннифер (Ани Чалотра) и Цири (Фрейя Аллан).
Сериал создан по мотивам произведений польского писателя-фантаста Анджея Сапковского, повествующих об охотниках на монстров — ведьмаках.
По некоторым данным, премьера картины должна состояться осенью.
Подробнее — в материале RT.