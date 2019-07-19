В Центральном детском мире открыли гастрономическую галерею

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В Центральном детском мире на Лубянке в Москве открыли гастрономическую галерею, в которой представлено порядка 13 кухонь мира.
В Центральном детском мире открыли гастрономическую галерею
  • © «Галс-Девелопмент»

Об этом сообщают «Известия».

«Запуская проект, мы ставили перед собой задачу собрать в ЦДМ лидеров гастрономических направлений, интегрировать новое пространство в детский торговый комплекс», — отметил вице-президент компании «Галс-Девелопмент» Андрей Мухин.

Посетителям предлагают на выбор блюда корейской, грузинской, сингапурской, американской, греческой, вьетнамской, гавайской, израильской и других кухонь мира. 

Гастрогалерея рассчитана на приём 280 гостей.

В главном атриуме ЦДМ 26—28 июля 2019 года состоится гастрономический фестиваль «Будь в центре вкусных событий», в котором примут участие рестораны, представленные в галерее. 

В начале июня, как сообщал сайт «Москва 24», на ВДНХ прошёл фестиваль мороженого.

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