В Центральном детском мире открыли гастрономическую галерею

В Центральном детском мире на Лубянке в Москве открыли гастрономическую галерею, в которой представлено порядка 13 кухонь мира.

Об этом сообщают «Известия».

«Запуская проект, мы ставили перед собой задачу собрать в ЦДМ лидеров гастрономических направлений, интегрировать новое пространство в детский торговый комплекс», — отметил вице-президент компании «Галс-Девелопмент» Андрей Мухин.

Посетителям предлагают на выбор блюда корейской, грузинской, сингапурской, американской, греческой, вьетнамской, гавайской, израильской и других кухонь мира.

Гастрогалерея рассчитана на приём 280 гостей.

В главном атриуме ЦДМ 26—28 июля 2019 года состоится гастрономический фестиваль «Будь в центре вкусных событий», в котором примут участие рестораны, представленные в галерее.

В начале июня, как сообщал сайт «Москва 24», на ВДНХ прошёл фестиваль мороженого.