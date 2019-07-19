Синоптики сообщили, что тайфун «Данас» движется к Приморью

В Примгидромете сообщили, что тайфун «Данас» 21 июля принесёт ливни в Приморье, во Владивостоке за сутки выпадет свыше месячной нормы осадков.

«В Хасанском районе ливни начнутся днем 21 июля, в остальных районах — в ночь на 22 июля», — цитирует РИА Новости главу Примгидромета Бориса Кубай.

Он сообщил, что дожди «будут сопровождаться штормовым ветром преимущественно южного направления, порывами 20-25 м/с», также «не исключены штормовые нагоны на побережьях».

«В городе Уссурийске возможны подтопления отдельных районов за счёт дождевого стока», — отметил Кубай.

По его словам, утром 22 июля тайфун подойдёт к Владивостоку и «произойдёт объединение облачных массивов тайфуна и атмосферного фронта и резкое обострение последнего».

«Результатом станут интенсивные ливни с количеством осадков за короткий промежуток времени (менее суток) до 100-140 миллиметров (100-130% месячной нормы», — добавил Кубай.

Ранее руководитель климатической программы Всемирного фонда дикой природы Алексей Кокорин в интервью телеканалу «Звезда» заявил о неустойчивом характере погоды и грядущих природных аномалиях в России.