Синоптики сообщили, что тайфун «Данас» движется к Приморью

Короткая ссылка
В Примгидромете сообщили, что тайфун «Данас» 21 июля принесёт ливни в Приморье, во Владивостоке за сутки выпадет свыше месячной нормы осадков.

«В Хасанском районе ливни начнутся днем 21 июля, в остальных районах — в ночь на 22 июля», — цитирует РИА Новости главу Примгидромета Бориса Кубай.

Он сообщил, что дожди «будут сопровождаться штормовым ветром преимущественно южного направления, порывами 20-25 м/с», также «не исключены штормовые нагоны на побережьях».

«В городе Уссурийске возможны подтопления отдельных районов за счёт дождевого стока», — отметил Кубай.

По его словам, утром 22 июля тайфун подойдёт к Владивостоку и «произойдёт объединение облачных массивов тайфуна и атмосферного фронта и резкое обострение последнего».

«Результатом станут интенсивные ливни с количеством осадков за короткий промежуток времени (менее суток) до 100-140 миллиметров (100-130% месячной нормы», — добавил Кубай.

Ранее руководитель климатической программы Всемирного фонда дикой природы Алексей Кокорин в интервью телеканалу «Звезда» заявил о неустойчивом характере погоды и грядущих природных аномалиях в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить