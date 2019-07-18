Водителям в Москве рекомендовали пересесть на общественный транспорт

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В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) автомобилистов Москвы призывают водителей воспользоваться общественным транспортом из-за прогнозируемой 18 июля непогоды.
Водителям в Москве рекомендовали пересесть на общественный транспорт
  • © Агентство городских новостей «Москва»

Соответствующее заявление ЦОДД опубликовал на своей странице в Twitter.

К вечеру ожидается дождь, гроза и ветер с порывами до 15 м/c.

Ранее Гидрометцентр России объявил «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве до 19 июля в связи с ожидаемыми грозами. Также синоптики сообщали, что 17 июля в столице будет облачная погода, а местами возможны сильный дождь и гроза.

12 июля ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков в беседе с НСН рассказал, когда в Москву вернётся летнее тепло.

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