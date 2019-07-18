Водителям в Москве рекомендовали пересесть на общественный транспорт

В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) автомобилистов Москвы призывают водителей воспользоваться общественным транспортом из-за прогнозируемой 18 июля непогоды.

Соответствующее заявление ЦОДД опубликовал на своей странице в Twitter.

К вечеру ожидается дождь, гроза и ветер с порывами до 15 м/c.

Сегодня в течение дня снова гроза с порывами ветра до 15 м/с (этого хватит, чтобы раскачать дерево или уронить неустойчивый щит). Будьте осторожны на дороге. В вечерний час пик удобнее всего будет на метро - на машине в непогоду всегда медленно и есть риск попасть в мелкое ДТП. pic.twitter.com/4lqZZ5VN48 — ЦОДД (@gucodd) July 18, 2019

Ранее Гидрометцентр России объявил «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве до 19 июля в связи с ожидаемыми грозами. Также синоптики сообщали, что 17 июля в столице будет облачная погода, а местами возможны сильный дождь и гроза.

12 июля ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков в беседе с НСН рассказал, когда в Москву вернётся летнее тепло.