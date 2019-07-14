В Galileo сообщили о сбое навигационной спутниковой системы
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- globallookpress.com
«До последующего уведомления пользователи испытывают приостановку обслуживания. (Навигационные. — RT) сигналы (со спутников. — RT) не должны использоваться (для определения местоположения. — RT)», — говорится в сообщении на сайте центра услуг Galileo.
30 декабря 2018 года сообщалось о сбое в работе спутника ГЛОНАСС.
Позднее внепланово выведенный на техническое обслуживание навигационный спутник был возвращён в работу по целевому назначению.