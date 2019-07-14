В Galileo сообщили о сбое навигационной спутниковой системы

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Европейская глобальная навигационная спутниковая система Galileo сообщила об отсутствии сигнала на всех рабочих спутниках после сбоя.
В Galileo сообщили о сбое навигационной спутниковой системы
  • © Janne Kieselbach/dpa
  • globallookpress.com

«До последующего уведомления пользователи испытывают приостановку обслуживания. (Навигационные. — RT) сигналы (со спутников. — RT) не должны использоваться (для определения местоположения. — RT)», — говорится в сообщении на сайте центра услуг Galileo.

30 декабря 2018 года сообщалось о сбое в работе спутника ГЛОНАСС.

Позднее внепланово выведенный на техническое обслуживание навигационный спутник был возвращён в работу по целевому назначению.

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