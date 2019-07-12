Вайкуле рассказала о причинах конфликта с Крутым

Короткая ссылка
Певица Лайма Вайкуле в интервью программе «А поговорить?» на YouTube рассказала о причинах конфликта с композитором Игорем Крутым.

Недопонимание между коллегами, по словам артистки, произошло после того, как в Юрмале создали фестиваль «Лайма Рандеву» вместо переехавшего в Сочи конкурса «Новая волна», основателем которого является Крутой.

«Игорь злится на меня за то, что я, «предательница», сделала фестиваль после того, как «Новая волна» ушла», — пояснила Вайкуле.

При этом она добавила, что считает позицию композитора несправедливой, отметив, что инициатива создания фестиваля принадлежит не ей, а властям Юрмалы.

В феврале сообщалось, что Игорь Крутой войдёт в состав жюри третьего сезона международного вокального конкурса «Ты супер!».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить