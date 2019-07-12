Вайкуле рассказала о причинах конфликта с Крутым

Певица Лайма Вайкуле в интервью программе «А поговорить?» на YouTube рассказала о причинах конфликта с композитором Игорем Крутым.

Недопонимание между коллегами, по словам артистки, произошло после того, как в Юрмале создали фестиваль «Лайма Рандеву» вместо переехавшего в Сочи конкурса «Новая волна», основателем которого является Крутой.

«Игорь злится на меня за то, что я, «предательница», сделала фестиваль после того, как «Новая волна» ушла», — пояснила Вайкуле.

При этом она добавила, что считает позицию композитора несправедливой, отметив, что инициатива создания фестиваля принадлежит не ей, а властям Юрмалы.

В феврале сообщалось, что Игорь Крутой войдёт в состав жюри третьего сезона международного вокального конкурса «Ты супер!».