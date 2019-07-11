Пользователи в США и Западной Европе сообщили о сбое в работе Twitter

Пользователи в США, ряде стран Западной Европы и Японии сообщили о сбое в работе сервиса Twitter, следует из данных сайта Downdetector.

Отмечается, что первые сбои были зарегистрированы с 14:46 по времени Восточного побережья США (21:46 мск).

В основном пользователи сервиса жалуются на работу интернет-сайта (45%).

Кроме того, 33% пользователей испытывают трудности в получении доступа к мобильной версии приложения на операционной системе iOS и 21% — на операционной системе Android.

В ночь на 14 июня произошёл сбой в работе Instagram по всему миру, в том числе в России.

Пользователи не могли обновить ленту и войти в аккаунт.