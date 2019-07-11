Пользователи в США и Западной Европе сообщили о сбое в работе Twitter

Короткая ссылка
Пользователи в США, ряде стран Западной Европы и Японии сообщили о сбое в работе сервиса Twitter, следует из данных сайта Downdetector.
Пользователи в США и Западной Европе сообщили о сбое в работе Twitter
  • Reuters

Отмечается, что первые сбои были зарегистрированы с 14:46 по времени Восточного побережья США (21:46 мск).

В основном пользователи сервиса жалуются на работу интернет-сайта (45%).

Кроме того, 33% пользователей испытывают трудности в получении доступа к мобильной версии приложения на операционной системе iOS и 21% — на операционной системе Android.

В ночь на 14 июня произошёл сбой в работе Instagram по всему миру, в том числе в России.

Пользователи не могли обновить ленту и войти в аккаунт.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить