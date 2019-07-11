Пользователи в США и Западной Европе сообщили о сбое в работе Twitter
- Reuters
Отмечается, что первые сбои были зарегистрированы с 14:46 по времени Восточного побережья США (21:46 мск).
В основном пользователи сервиса жалуются на работу интернет-сайта (45%).
Кроме того, 33% пользователей испытывают трудности в получении доступа к мобильной версии приложения на операционной системе iOS и 21% — на операционной системе Android.
В ночь на 14 июня произошёл сбой в работе Instagram по всему миру, в том числе в России.
Пользователи не могли обновить ленту и войти в аккаунт.