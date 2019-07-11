Государственная Третьяковская галерея проведёт в Калининграде цикл лекций об искусстве, сообщает «Янтарный край».

Эксперты расскажут, в частности, о Владимире Боровиковском, Оресте Кипренском, Карле Брюллове, Василии Сурикове, Илье Репине.

Лекторий организовали в рамках выставки «Сокровища музеев России», проходящей с 12 июня по 28 июля в Калининградском музее изобразительных искусств.

Это первое мероприятие, проводимое в партнёрстве с филиалом Третьяковской галереи в Калининграде, который войдёт в культурный кластер на острове Октябрьский.

Ранее портал Newinform сообщал, что названы самые популярные российские города с морскими музеями.