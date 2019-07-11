Фестиваль «Кинолес» пройдёт 12—14 июля в Петербурге
- @kinolesfest
В программу включены короткометражные фильмы молодых отечественных режиссёров.
Кроме того, запланированы мастер-классы по актёрскому и каскадёрскому мастерству, встречи с представителями киноиндустрии.
В рамках «Киноквеста» можно будет снять собственную короткометражную ленту. Для этого необходимо собрать команду и подать заявку на сайте фестиваля.
Ранее RIA56 сообщал, что церемонию открытия международного фестиваля «Восток — Запад. Классика и авангард» в Оренбургской области проведут актёры Егор Бероев, Ксения Алфёрова, Денис Косяков и Мария Горбань.