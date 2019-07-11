Штормовое предупреждение объявлено в Сочи
- Сочи / © Serguei Fomine/Global Look Press
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Возможен залповый ливень с грозой, град и шквалистое усиление ветра до 20-23 м/с.
В акватории Чёрного моря есть риск формирования смерчей. В реках прогнозируется подъём уровня воды до неблагоприятных отметок с подтоплением низменных территорий. В горах возрастает опасность схода селей.
Городские службы обеспечения перешли в круглосуточный режим повышенной готовности.
Также стало известно, что в Оренбургской области ожидается ухудшение погоды. 12 июля возможна гроза, ветер с порывами до 15-18 м/с. Об этом сообщает Inforeactor со ссылкой на ГУ МЧС России по региону. Местами сохранится температура воздуха +30...+38 ˚С.
Ранее спасатели предупреждали об ухудшении погоды с 11:00 до 21:00 11 июля в Татарстане.