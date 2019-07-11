Штормовое предупреждение объявлено в Сочи

Штормовое предупреждение объявлено на 11 и 12 июля в Сочи, сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Возможен залповый ливень с грозой, град и шквалистое усиление ветра до 20-23 м/с.

В акватории Чёрного моря есть риск формирования смерчей. В реках прогнозируется подъём уровня воды до неблагоприятных отметок с подтоплением низменных территорий. В горах возрастает опасность схода селей.

Городские службы обеспечения перешли в круглосуточный режим повышенной готовности.

Также стало известно, что в Оренбургской области ожидается ухудшение погоды. 12 июля возможна гроза, ветер с порывами до 15-18 м/с. Об этом сообщает Inforeactor со ссылкой на ГУ МЧС России по региону. Местами сохранится температура воздуха +30...+38 ˚С.

Ранее спасатели предупреждали об ухудшении погоды с 11:00 до 21:00 11 июля в Татарстане.