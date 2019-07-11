В Москве рассказали о летней концертной программе в парках

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В Москве рассказали о летней концертной программе в 12 парках. Запланировано более 100 выступлений.
В Москве рассказали о летней концертной программе в парках
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Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Например, с 12 по 21 июля в музее-заповеднике «Царицыно» пройдёт фестиваль «Дачное Царицыно».

Поклонников джаза приглашают в Сад имени Баумана, любителей соула и фанка — в парк «Сокольники».

Парк «Фили» в августе проведёт фестиваль интеллектуальной музыки Top Fili Music, а ландшафтный парк «Митино» приглашает на фестиваль электронной музыки 3 августа, передаёт портал мэра и правительства.

Ранее НСН сообщала о павильонах «Здоровая Москва» в столичных парках.

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