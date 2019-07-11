Актёр Милош Бикович рассказал о создании фильма «Кома»

Сербский актёр Милош Бикович в беседе с RT поделился подробностями создания фильма «Кома», в котором он сыграл одну из главных ролей.

По его словам, картина практически полностью снята с использованием компьютерной графики.

«Нас ждёт очень интересная российская попытка сделать кино полностью с помощью компьютерной графики», — заявил Бикович на фестивале русской музыки Kustendorf CLASSIC в Сербии.

Он добавил, что в техническом отношении «этот фильм опережает другие картины подобного формата».

По сюжету главные герои попадают в кому и пробуждаются в загадочном мире, который представляет собой пространство, созданное из обрывков их воспоминаний. В картине снялись Антон Пампушный, Милош Бикович и Константин Лавроненко.

Премьера ленты намечена на осень 2019 года.

Ранее Бикович прокомментировал решение Первого канала вновь показать в эфире сериал «Крылья империи».