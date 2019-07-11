Актёр Милош Бикович рассказал о создании фильма «Кома»

Короткая ссылка
Сербский актёр Милош Бикович в беседе с RT поделился подробностями создания фильма «Кома», в котором он сыграл одну из главных ролей.
Актёр Милош Бикович рассказал о создании фильма «Кома»
  • Актёр Милош Бикович

По его словам, картина практически полностью снята с использованием компьютерной графики.

«Нас ждёт очень интересная российская попытка сделать кино полностью с помощью компьютерной графики», — заявил Бикович на фестивале русской музыки Kustendorf CLASSIC в Сербии.

Он добавил, что в техническом отношении «этот фильм опережает другие картины подобного формата».      

По сюжету главные герои попадают в кому и пробуждаются в загадочном мире, который представляет собой пространство, созданное из обрывков их воспоминаний. В картине снялись Антон Пампушный, Милош Бикович и Константин Лавроненко.

Премьера ленты намечена на осень 2019 года.

Ранее Бикович прокомментировал решение Первого канала вновь показать в эфире сериал «Крылья империи».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить