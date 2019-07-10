Актёр Бикович оценил решение вернуть сериал «Крылья империи» в эфир

Актёр Милош Бикович приветствует решение Первого канала вновь показать сериал «Крылья империи», в котором он сыграл главную роль. Об этом он заявил на фестивале русской музыки Kustendorf CLASSIC в Сербии.

В 2017 году руководство вещателя прекратило трансляцию телешоу после показа четвёртой серии. Как пояснил тогда режиссёр фильма Игорь Копылов, такое решение было обусловлено низкими рейтингами.

«Я очень рад, что это произошло. Мы делали этот проект с большой страстью и любовью, очень старались», — сказал актёр в интервью RT.

Низкие рейтинги сериала Бикович объяснил усталостью зрителя от большого количества телепроектов, приуроченных к годовщине событий 1917 года.

«Было много проектов, которые рассказывали про это, и зритель немножко устал от них. Поэтому подождали год-два, чтобы у людей снова появилось желание посмотреть на эту историю», — пояснил артист.

Сериал «Крылья империи» посвящён событиям, происходившим в России в начале ХХ века. Героям картины предстоит пройти через Первую мировую войну, революционный 1917 год и последовавшую за ним смуту.

Повторный показ сериала состоится 10 июля.