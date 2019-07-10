В Удмуртии пройдут съёмки документального фильма о Чайковском
- РИА Новости
Московская съёмочная группа уже посетила город для дальнейшей подготовки к работе.
В ленте будут в том числе элементы игровой реконструкции. Сотрудники музея истории и культуры подготовят справку о Воткинске первой половины XIX века.
Фильм будет представлен 7 мая 2020 года, в день рождения Чайковского.
Ранее, как сообщал портал Mkset.ru, британский актёр и режиссёр Рэйф Файнс рассказал, почему решил снять фильм «Нуреев. Белый ворон».