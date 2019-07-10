Новый корпус Музея Мирового океана в Калининграде планируют открыть в 2020 году

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Новый корпус Музея Мирового океана в Калининграде собираются открыть в 2020 году, сообщает «Янтарный край».
Новый корпус Музея Мирового океана в Калининграде планируют открыть в 2020 году
  • РИА Новости

Концепцию развития выставочного комплекса обсудили в Министерстве культуры России.

Речь идёт об экспозиционном корпусе «Планета Океан», который должен быть выполнен в форме земного шара. В его состав войдёт музейно-образовательный центр «ОКЕАНиЯ». Рядом с новым зданием расположат яхтенную гавань, Парк науки, зону рекреации «Янтарное море».

Ранее портал Newinform сообщал, что названы самые популярные российские города с морскими музеями.

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