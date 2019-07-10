В Москве пройдут бесплатные показы фильмов Татьяны Лиозновой

В Москве с 17 по 21 июля пройдут бесплатные показы фильмов режиссёра Татьяны Лиозновой, посвящённые 95-летию со дня её рождения.

© Кадр из фильма «Три тополя на Плющихе». Режиссер Татьяна Лиознова. 1967 год

Об этом сообщает «Вечерняя Москва». Программа включает такие ленты, как «Евдокия», «Три тополя на Плющихе», «Карнавал» и «Рано утром». Предварительная регистрация не требуется, передаёт Newinform. «Татьяна Лиознова — выдающийся режиссёр, которая одинаково успешно снимала в разных жанрах», — цитирует пресс-службу «Москино» портал мэра и правительства. Ранее сообщалось, что акция «Ночь в кино» пройдёт в Москве 24 августа.