В Москве пройдут бесплатные показы фильмов Татьяны Лиозновой
- © Кадр из фильма «Три тополя на Плющихе». Режиссер Татьяна Лиознова. 1967 год
Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
Программа включает такие ленты, как «Евдокия», «Три тополя на Плющихе», «Карнавал» и «Рано утром».
Предварительная регистрация не требуется, передаёт Newinform.
«Татьяна Лиознова — выдающийся режиссёр, которая одинаково успешно снимала в разных жанрах», — цитирует пресс-службу «Москино» портал мэра и правительства.
Ранее сообщалось, что акция «Ночь в кино» пройдёт в Москве 24 августа.