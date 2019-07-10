В Москве пройдут бесплатные показы фильмов Татьяны Лиозновой

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В Москве с 17 по 21 июля пройдут бесплатные показы фильмов режиссёра Татьяны Лиозновой, посвящённые 95-летию со дня её рождения.
В Москве пройдут бесплатные показы фильмов Татьяны Лиозновой
  • © Кадр из фильма «Три тополя на Плющихе». Режиссер Татьяна Лиознова. 1967 год

Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Программа включает такие ленты, как «Евдокия», «Три тополя на Плющихе», «Карнавал» и «Рано утром».

Предварительная регистрация не требуется, передаёт Newinform.

«Татьяна Лиознова — выдающийся режиссёр, которая одинаково успешно снимала в разных жанрах», — цитирует пресс-службу «Москино» портал мэра и правительства.

Ранее сообщалось, что акция «Ночь в кино» пройдёт в Москве 24 августа.

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