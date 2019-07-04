Акция «Ночь в кино» пройдёт в Москве 24 августа

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Генеральный директор «Москино» Светлана Максимченко рассказала, что 24 августа в столице пройдёт акция «Ночь в кино».
Акция «Ночь в кино» пройдёт в Москве 24 августа
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«Ночь в кино» точно будет 24 августа — вот что пока известно про неё и на федеральном уровне, и на московском. Традиционно мы будем показывать предпремьеры», — цитирует её РИА Новости.

Максимченко пояснила, что речь идёт в том числе о фильмах, которые демонстрировались в рамках различных фестивалей.

«Помимо того, что мы будем показывать премьеры, мы будем показывать и короткометражное кино, и сериалы, и ретропоказы у нас будут», — добавила она.

В мае kp.ru передавала, что гостями всероссийской акции «Ночь музеев» в Тюменской области стали более 70 тыс. человек.

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