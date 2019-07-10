В Госдуме прокомментировали новые правила Украины для участия в Детском Евровидении
- РИА Новости
«По международному праву, детям невозможно предъявить какие-то политические претензии, дети до определённого возраста не несут уголовной ответственности. Но Киеву всё равно», — заявил он.
Как отметил Милонов, Украина нарушает международную конвенцию о правах ребёнка.
Со своей стороны, член российского жюри на конкурсе «Детское Евровидение — 2019» Лора Квинт в беседе с Inforeactor выразила мнение, что в скором времени в России можно будет увидеть многих талантливых украинских артистов.
«Больше за рубежом украинское искусство никому не нужно. Это только мы воспитаны на прекрасных украинских песнях, мы их любим», — считает она.
Ранее в Крыму оценили новые правила Украины для участия в Детском Евровидении.