В Госдуме прокомментировали новые правила Украины для участия в Детском Евровидении

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Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с ФАН прокомментировал решение Украины запретить выступавшим в России детям участвовать в Евровидении.
В Госдуме прокомментировали новые правила Украины для участия в Детском Евровидении
  • РИА Новости

«По международному праву, детям невозможно предъявить какие-то политические претензии, дети до определённого возраста не несут уголовной ответственности. Но Киеву всё равно», — заявил он.

Как отметил Милонов, Украина нарушает международную конвенцию о правах ребёнка.

Со своей стороны, член российского жюри на конкурсе «Детское Евровидение — 2019» Лора Квинт в беседе с Inforeactor выразила мнение, что в скором времени в России можно будет увидеть многих талантливых украинских артистов.

«Больше за рубежом украинское искусство никому не нужно. Это только мы воспитаны на прекрасных украинских песнях, мы их любим», — считает она.

Ранее в Крыму оценили новые правила Украины для участия в Детском Евровидении.

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