В Госдуме прокомментировали новые правила Украины для участия в Детском Евровидении

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с ФАН прокомментировал решение Украины запретить выступавшим в России детям участвовать в Евровидении.

«По международному праву, детям невозможно предъявить какие-то политические претензии, дети до определённого возраста не несут уголовной ответственности. Но Киеву всё равно», — заявил он.

Как отметил Милонов, Украина нарушает международную конвенцию о правах ребёнка.

Со своей стороны, член российского жюри на конкурсе «Детское Евровидение — 2019» Лора Квинт в беседе с Inforeactor выразила мнение, что в скором времени в России можно будет увидеть многих талантливых украинских артистов.

«Больше за рубежом украинское искусство никому не нужно. Это только мы воспитаны на прекрасных украинских песнях, мы их любим», — считает она.

Ранее в Крыму оценили новые правила Украины для участия в Детском Евровидении.