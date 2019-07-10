МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве

Спасатели предупредили о сильном ветре и грозе в Москве 10 июля.

Об этом сообщает Интерфакс, ссылаясь на ГУ МЧС столицы.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 14:00 до 24:00 10 июля в Москве ожидается дождь, гроза, усиление ветра при грозе порывами до 15 м/с», — заявили в ведомстве.

Пешеходам во время грозы рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, а также не находиться у водоёмов.

Ранее «Невские новости» сообщили об усилении ветра 10 июля в Петербурге.