Спасатели предупредили об усилении ветра 10 июля в Петербурге
- РИА Новости
Об этом сообщают «Невские новости», ссылаясь на пресс-службу ГУ МЧС России по городу.
Согласно прогнозам Гидрометеослужбы, 10 июля в Петербурге ожидается усиление северо-восточного и восточного ветра до 15 м/с.
Спасатели рекомендуют гостям и жителям города не укрываться и не парковать транспорт под деревьями и шаткими конструкциями.
Ранее «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России сообщила, что в Москве в среду, 10 июля, ожидается до +20 °С.