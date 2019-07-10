Спасатели предупредили об усилении ветра 10 июля в Петербурге

МЧС предупредило об усилении ветра до 15 м/с 10 июля в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщают «Невские новости», ссылаясь на пресс-службу ГУ МЧС России по городу.

Согласно прогнозам Гидрометеослужбы, 10 июля в Петербурге ожидается усиление северо-восточного и восточного ветра до 15 м/с.

Спасатели рекомендуют гостям и жителям города не укрываться и не парковать транспорт под деревьями и шаткими конструкциями.

Ранее «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России сообщила, что в Москве в среду, 10 июля, ожидается до +20 °С.