Крым получит 205 млн рублей в рамках нацпроекта «Культура» до 2024 года
- РИА Новости
Об этом заявила министр культуры региона Арина Новосельская на заседании республиканского правительства.
В частности, запланированы закупка музыкальных инструментов для 33 детских школ искусств, открытие десяти кинозалов, создание виртуального концертного зала в Симферопольском музыкальном училище им. П.И. Чайковского.
Как отметила Новосельская, основная цель региональных проектов — повышение посещаемости учреждений сферы культуры и искусств на 15% до 2024 года.
Ранее ИА «Удмуртия» передавало, что в регионе обсудили реализацию нацпроекта «Образование».