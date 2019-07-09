Крым получит 205 млн рублей в рамках нацпроекта «Культура» до 2024 года

Общее финансирование крымских региональных проектов «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура» в рамках нацпроекта «Культура» составит 205 млн рублей в период до 2024 года, передаёт «Крыминформ».

Об этом заявила министр культуры региона Арина Новосельская на заседании республиканского правительства.

В частности, запланированы закупка музыкальных инструментов для 33 детских школ искусств, открытие десяти кинозалов, создание виртуального концертного зала в Симферопольском музыкальном училище им. П.И. Чайковского.

Как отметила Новосельская, основная цель региональных проектов — повышение посещаемости учреждений сферы культуры и искусств на 15% до 2024 года.

Ранее ИА «Удмуртия» передавало, что в регионе обсудили реализацию нацпроекта «Образование».