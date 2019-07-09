МЧС предупредило о дожде с грозой и порывистым ветром в Москве

Столичный главк МЧС предупредил о дожде с грозой и порывистым ветром в Москве в ближайший час.

«По прогнозам синоптиков (Росгидромет), в ближайший час с сохранением до 21 часа 9 июля по Москве ожидается гроза с дождём, усиление ветра при грозе с порывами до 15 м/с», — приводит РИА Новости сообщение спасателей.

В МЧС напоминают, что во время грозы нельзя находиться у водоёмов, купаться и рыбачить. Автомобилистам рекомендовано быть бдительными.

Ранее синоптики объявили «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области до 12 июля из-за дождя с грозой и ветром.

Также URA.RU сообщало, что спасатели предупредили о ветре до 23 м/с в ХМАО 9 июля.