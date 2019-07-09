Instagram объявил о новых функциях по защите пользователей от травли

Социальная сеть Instagram объявила о новых функциях, которые направлены на борьбу с «онлайн-травлей». Об этом говорится в опубликованном заявлении компании.

Отмечается, что одним из новшеств станет механизм, позволяющий с помощью искусственного интеллекта определять, какую лексику использует тот или иной пользователь в своих публикациях или комментариях. В случае, если подпись будет расценена как оскорбительная, перед публикацией появится окно с надписью : «Уверен ли он, что хочет публиковать» этот контент.



Ещё одной инновацией в социальной сети станет появление функции Restrict («Ограничить» — с англ.), которая позволит пользователям скрывать чужие оскорбительные комментарии под своими публикациями.

В марте в компании Facebook сообщили о намерении совершенствовать технологии для борьбы с контентом, изображающим сцены насилия, и с пропагандой ненависти в соцсети после теракта в новозеландском Крайстчерче.