Стинг отменил выступление в Бельгии из-за проблем со здоровьем

Британский певец Стинг отменил запланированное выступление на джазовом фестивале в Бельгии из-за проблем со здоровьем.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Twitter музыканта.

«С сожалением вынуждены сообщить, что выступление Стинга на джазовом фестивале в Генте сегодня вечером пришлось отменить по рекомендации врача», — указывается в сообщении.

We regret to inform you that Sting’s performance at the Ghent Jazz Festival in Ghent, Belgium this evening must be canceled due to doctor’s orders. Information regarding the reimbursement of tickets will follow soon. — Sting (@OfficialSting) 8 июля 2019 г.

Ранее стало известно, что американский певец Стиви Уандер намерен прервать гастроли, чтобы пройти операцию по пересадке почки в сентябре.