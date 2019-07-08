Синоптики предупредили о ветре до 18 м/с в Краснодарском крае
- @MchsRussia
Температура воздуха в ночное время составит до +21 ˚С, в предгорьях не выше +17 ˚С. Днём будет +27...+32 ˚С, местами до +35 ˚С.
Ветер ожидается юго-западный, западный с переходом на северо-западный, со скоростью 4-9 м/с, местами до 18 м/с.
Также стало известно, что в Оренбургской области в ближайшие сутки прогнозируется сильная жара. Об этом сообщает Inforeactor со ссылкой на сайт ГУ МЧС России по региону. Максимальная температура будет превышать +30 ˚С.
Ранее в Гидрометцентре рассказали о погоде в центральных регионах России в ближайшую неделю.