Синоптики предупредили о ветре до 18 м/с в Краснодарском крае

В Краснодарском крае ожидаются кратковременные дожди и грозы с 8 по 10 июля, сообщает RostovGazeta.ru со ссылкой на региональный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Температура воздуха в ночное время составит до +21 ˚С, в предгорьях не выше +17 ˚С. Днём будет +27...+32 ˚С, местами до +35 ˚С.

Ветер ожидается юго-западный, западный с переходом на северо-западный, со скоростью 4-9 м/с, местами до 18 м/с.

Также стало известно, что в Оренбургской области в ближайшие сутки прогнозируется сильная жара. Об этом сообщает Inforeactor со ссылкой на сайт ГУ МЧС России по региону. Максимальная температура будет превышать +30 ˚С.

Ранее в Гидрометцентре рассказали о погоде в центральных регионах России в ближайшую неделю.