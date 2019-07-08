В Гидрометцентре рассказали о погоде в центральных регионах России в ближайшую неделю

Заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев в беседе с «Российской газетой» рассказал о погоде в центральных регионах европейской части страны в ближайшую неделю.

По его словам, будет так же прохладно. Температура отстаёт от нормы на 3—4 °С. Причина — малоподвижный большой циклон с холодными северо-западными и западными потоками воздуха с Атлантики.

«Там поверхность воды ещё не совсем прогрета, поэтому воздух в циклоне холодный и влажный», — заявил Голубев.

Как отметил эксперт, блокирующими бывают антициклоны, а циклон просто устанавливается на какое-то время, при прояснениях воздух в нём прогревается, но ненамного.

«Поэтому жары пока не ожидаем, температуры скорее майские», — добавил он.

В свою очередь, глaвный специaлист центрa «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с НСН заявил, что на большей части европейской России «хорошего лета не будет».

«Ночами от +7 до +12 °С, днём — около +20 °С. Это на 3—5 °С ниже нормы. Если в понедельник-вторник всё будет более-менее комфортно, то к следующим выходным будем сваливаться в «арктический мешок», — прогнозирует он.

По его словам, в ночь на пятницу будет около +4 °С, а в разгар дня — +12...+17 °С, что больше характерно для сентября.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, когда в Москву вернётся летнее тепло.