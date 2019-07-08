Спасатели предупредили о шквалистом ветре до 24 м/с в Омской области
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- РИА Новости
Ожидается дождь с грозой и шквалистым ветром до 24 м/с. Возможен град.
Население призвали соблюдать осторожность, избегать пребывания рядом с линиями электропередачи, деревьями и рекламными щитами.
Также стало известно, что во вторник, 9 июля, на юге Таймырского муниципального района, в Туруханском районе и Эвенкийском муниципальном районе местами возможны грозы и сильный северный ветер с порывами 15—18 м/с. Об этом сообщает Inforeactor со ссылкой на сайт ГУ МЧС России по Красноярскому краю.
Ранее в Гидрометцентре рассказали о погоде в центральных регионах России в ближайшую неделю.