Спасатели предупредили о шквалистом ветре до 24 м/с в Омской области

Спасатели предупредили о резком ухудшении погоды в Омской области, сообщает Gorod55.ru со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

Ожидается дождь с грозой и шквалистым ветром до 24 м/с. Возможен град.

Население призвали соблюдать осторожность, избегать пребывания рядом с линиями электропередачи, деревьями и рекламными щитами.

Также стало известно, что во вторник, 9 июля, на юге Таймырского муниципального района, в Туруханском районе и Эвенкийском муниципальном районе местами возможны грозы и сильный северный ветер с порывами 15—18 м/с. Об этом сообщает Inforeactor со ссылкой на сайт ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Ранее в Гидрометцентре рассказали о погоде в центральных регионах России в ближайшую неделю.