Спасатели предупредили о шквалистом ветре до 24 м/с в Омской области

Короткая ссылка
Спасатели предупредили о резком ухудшении погоды в Омской области, сообщает Gorod55.ru со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.
Спасатели предупредили о шквалистом ветре до 24 м/с в Омской области
  • © Макс Ветров
  • РИА Новости

Ожидается дождь с грозой и шквалистым ветром до 24 м/с. Возможен град.

Население призвали соблюдать осторожность, избегать пребывания рядом с линиями электропередачи, деревьями и рекламными щитами.

Также стало известно, что во вторник, 9 июля, на юге Таймырского муниципального района, в Туруханском районе и Эвенкийском муниципальном районе местами возможны грозы и сильный северный ветер с порывами 15—18 м/с. Об этом сообщает Inforeactor со ссылкой на сайт ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Ранее в Гидрометцентре рассказали о погоде в центральных регионах России в ближайшую неделю.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить