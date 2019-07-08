Максим Дунаевский рассказал о новых проектах

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Народный артист России композитор Максим Дунаевский в интервью газете «Известия» рассказал о новых проектах.
Максим Дунаевский рассказал о новых проектах
  • © Сергей Пятаков
  • РИА Новости

«У меня в работе три мюзикла и два фильма. Для меня это очень много. Конечно, я не занимаюсь этими проектами одновременно — они у меня планомерно расписаны до 2021 года», — заявил он.

По его словам, мюзикл по пьесе Жана Ануя «Коломба» выйдет в 2020 году в одном из петербургских театров, а мюзикл «Святая Анна», который зрители смогут увидеть в том же году, делают для Театра Российской армии.

Третья работа — мюзикл «Сервиз Её Величества императрицы» в Театре оперетты. Его премьера намечена на 2021 год.

«А вместе с Владимиром Алениковым мы создаём симпатичный музыкальный фильм — продолжение «Петрова и Васечкина», — добавил Дунаевский.

Ранее интернет-газета «Утро.ру» сообщала, что итальянское трио Il Volo выступит в Санкт-Петербурге и Москве 11 и 12 сентября соответственно.

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