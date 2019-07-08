Экс-солистка «Блестящих» поделилась воспоминаниями о Жанне Фриске

Экс-солистка группы «Блестящие» Ирина Лукьянова в беседе с Nation News поделилась воспоминаниями о Жанне Фриске, которой 8 июля 2019 года исполнилось бы 45 лет.

«Она пришла в группу в 1997 году, тогда мы и познакомились. Сначала она не была участницей «Блестящих», нам её представили как хореографа группы. Потом выяснилось, что это не так», — заявила Лукьянова.

По её словам, их сразу поставили в жёсткие условия гастролей, и они с Фриске быстро поняли, что ругаться бесполезно.

«Спустя где-то три года мы поймали себя на мысли, что мы уже не спорили и понимали друг друга по взгляду», — отметила она.

Как добавила Лукьянова, Фриске умела потрясающе двигаться, обладала талантом и вкусом.

Фриске скончалась в 2015 году в возрасте 40 лет.

В 2018-м её отец рассказал о работе над фильмом о дочери.