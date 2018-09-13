Отец Жанны Фриске рассказал о работе над фильмом о дочери

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Отец певицы Жанны Фриске в беседе с kp.ru рассказал о работе над художественным фильмом о дочери.
Отец Жанны Фриске рассказал о работе над фильмом о дочери
  • РИА Новости

«Про Жанну снято много документальных фильмов. Но художественный фильм будет первым», — заявил Владимир Фриске.

По его словам, заниматься картиной будет сценарист и писатель Геннадий Куркин, который хорошо знал певицу.

К съёмкам планируется приступить в 2019 году.

Как отметил отец исполнительницы, главную роль, вероятнее всего, сыграет его младшая дочь Наталья Фриске.

«Мы рассматривали разных актрис, но всё было не то. Наташа похожа на Жанну, она выступала на сцене, пела, умеет держаться перед камерой. Уверен, у неё получится», — пояснил он.

Певица скончалась в 2015 году в возрасте 40 лет. В марте сообщалось, что имущество семьи Жанны Фриске будет выставлено на торги по решению суда.

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