В Москве 8 июля ожидается до +23 °С
В Москве в понедельник, 8 июля, ожидается до +23 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России.
Согласно прогнозу синоптиков, температура в столице составит +21...+23 °С.
Днём будет облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь.
Ветер юго-западный, 5—10 м/с.
Ранее в Гидрометцентре рассказали, когда в Москву вернётся летнее тепло.
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