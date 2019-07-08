В Москве 8 июля ожидается до +23 °С

В Москве в понедельник, 8 июля, ожидается до +23 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России.

Согласно прогнозу синоптиков, температура в столице составит +21...+23 °С. Днём будет облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, 5—10 м/с. Ранее в Гидрометцентре рассказали, когда в Москву вернётся летнее тепло.