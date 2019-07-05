Лещенко прокомментировал отказ ряда городов в Нидерландах проводить Евровидение-2020

Короткая ссылка
Певец Лев Лещенко в беседе с Nation News прокомментировал отказ нескольких городов в Нидерландах проводить конкурс «Евровидение» в 2020 году.
Лещенко прокомментировал отказ ряда городов в Нидерландах проводить Евровидение-2020
  • РИА Новости

«Нидерланды — небогатая страна, поэтому тут нет никакой политики, это чисто технические условия», — заявил он.

Лещенко также раскритиковал Евровидение как шоу. По его мнению, в России любой концерт популярного исполнителя «гораздо круче» по оснащению.

Амстердам не сможет провести конкурс «Евровидение» в 2020 году, из-за того что все подходящие для этого площадки уже заняты.

Ранее принимать Евровидение отказались города Гаага и Бреда. В числе претендентов остаются Роттердам, Утрехт, Хертогенбос, Арнем и Маастрихт.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить