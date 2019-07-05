Лещенко прокомментировал отказ ряда городов в Нидерландах проводить Евровидение-2020
- РИА Новости
«Нидерланды — небогатая страна, поэтому тут нет никакой политики, это чисто технические условия», — заявил он.
Лещенко также раскритиковал Евровидение как шоу. По его мнению, в России любой концерт популярного исполнителя «гораздо круче» по оснащению.
Амстердам не сможет провести конкурс «Евровидение» в 2020 году, из-за того что все подходящие для этого площадки уже заняты.
Ранее принимать Евровидение отказались города Гаага и Бреда. В числе претендентов остаются Роттердам, Утрехт, Хертогенбос, Арнем и Маастрихт.