Лещенко прокомментировал отказ ряда городов в Нидерландах проводить Евровидение-2020

Певец Лев Лещенко в беседе с Nation News прокомментировал отказ нескольких городов в Нидерландах проводить конкурс «Евровидение» в 2020 году.

«Нидерланды — небогатая страна, поэтому тут нет никакой политики, это чисто технические условия», — заявил он.

Лещенко также раскритиковал Евровидение как шоу. По его мнению, в России любой концерт популярного исполнителя «гораздо круче» по оснащению.

Амстердам не сможет провести конкурс «Евровидение» в 2020 году, из-за того что все подходящие для этого площадки уже заняты.

Ранее принимать Евровидение отказались города Гаага и Бреда. В числе претендентов остаются Роттердам, Утрехт, Хертогенбос, Арнем и Маастрихт.