Амстердам не будет проводить Евровидение в 2020 году

Амстердам не сможет провести конкурс «Евровидение» в 2020 году из-за того, что все подходящие для этого площадки уже заняты.

globallookpress.com

Об этом заявила мэр города Фемке Халсема, слова которой приводит РИА Новости. «Мы осознаём, что это вызовет серьёзное огорчение у многих жителей города», — говорится в заявлении мэра. По данным агентства, концертный зал Ziggo Dome, в котором планировалось провести мероприятие, уже забронирован. Найти подходящую замену властям Амстердама не удалось. Ранее принимать Евровидение отказались города Гаага и Бреда. В числе претендентов остаются Роттердам, Утрехт, Хертогенбос, Арнем и Маастрихт. В 2019 году победу на Евровидении одержал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с композицией Arcade.