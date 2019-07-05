Амстердам не будет проводить Евровидение в 2020 году

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Амстердам не сможет провести конкурс «Евровидение» в 2020 году из-за того, что все подходящие для этого площадки уже заняты.
Амстердам не будет проводить Евровидение в 2020 году
  • globallookpress.com

Об этом заявила мэр города Фемке Халсема, слова которой приводит РИА Новости.

«Мы осознаём, что это вызовет серьёзное огорчение у многих жителей города», — говорится в заявлении мэра.

По данным агентства, концертный зал Ziggo Dome, в котором планировалось провести мероприятие, уже забронирован.

Найти подходящую замену властям Амстердама не удалось.

Ранее принимать Евровидение отказались города Гаага и Бреда. В числе претендентов остаются Роттердам, Утрехт, Хертогенбос, Арнем и Маастрихт.

В 2019 году победу на Евровидении одержал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с композицией Arcade.

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