Амстердам не будет проводить Евровидение в 2020 году
- globallookpress.com
Об этом заявила мэр города Фемке Халсема, слова которой приводит РИА Новости.
«Мы осознаём, что это вызовет серьёзное огорчение у многих жителей города», — говорится в заявлении мэра.
По данным агентства, концертный зал Ziggo Dome, в котором планировалось провести мероприятие, уже забронирован.
Найти подходящую замену властям Амстердама не удалось.
Ранее принимать Евровидение отказались города Гаага и Бреда. В числе претендентов остаются Роттердам, Утрехт, Хертогенбос, Арнем и Маастрихт.
В 2019 году победу на Евровидении одержал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с композицией Arcade.