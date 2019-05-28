Евровидение-2019 посмотрели более 180 миллионов зрителей
- Reuters
Отмечается, что за финалом конкурса, который состоялся 18 мая, следили 36,7% телезрителей, что на 1% больше, чем в прошлом году.
В Тель-Авиве в ночь на 19 мая прошёл финал международного песенного конкурса «Евровидение-2019». В состязании приняли участие артисты из 26 стран.
Исполнитель Сергей Лазарев в этом году представлял Россию на конкурсе и занял третье место.
Победителем Евровидения-2019 стал Дункан Лоуренс из Нидерландов с композицией Arcade.
Певец Дима Билан прокомментировал kp.ru выступление Лазарева на Евровидении-2019.