Евровидение-2019 посмотрели более 180 миллионов зрителей

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Международный песенный конкурс «Евровидение-2019», который в этом году проходил в Израиле, посмотрели 182 млн зрителей по всему миру. Об этом сообщает Европейский вещательный союз.
Евровидение-2019 посмотрели более 180 миллионов зрителей
  • Reuters

Отмечается, что за финалом конкурса, который состоялся 18 мая, следили 36,7% телезрителей, что на 1% больше, чем в прошлом году.

В Тель-Авиве в ночь на 19 мая прошёл финал международного песенного конкурса «Евровидение-2019». В состязании приняли участие артисты из 26 стран.

Исполнитель Сергей Лазарев в этом году представлял Россию на конкурсе и занял третье место. 

Победителем Евровидения-2019 стал Дункан Лоуренс из Нидерландов с композицией Arcade.

Певец Дима Билан прокомментировал kp.ru выступление Лазарева на Евровидении-2019. 

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