Худрук ярославского театра имени Волкова написал заявление об уходе
- РИА Новости
«Артисты, конечно, будут обижены. Но в данном случае они бились не за меня, а за театр. И театр победил», — сказал он.
5 июля министр культуры Владимир Мединский сообщил, что Марчелли объявлен выговор, а директор театра Алексей Туркалов уволен.
По его словам, Марчелли не сумел наладить нормальные, рабочие отношения в коллективе, что привело к репутационным потерям.
Глава Минкульта назвал ситуацию беспрецедентной, поскольку «фактически театр оказался расколот на две неравные части».
Ранее труппа театра направила письмо министру культуры с просьбой поддержать Марчелли в конфликте с Туркаловым.