Худрук ярославского театра имени Волкова написал заявление об уходе

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Художественный руководитель ярославского театра имени Волкова Евгений Марчелли покидает свой пост, передаёт ТАСС. Он сообщил журналистам, что написал заявление об уходе.
Худрук ярославского театра имени Волкова написал заявление об уходе
  • РИА Новости

«Артисты, конечно, будут обижены. Но в данном случае они бились не за меня, а за театр. И театр победил», — сказал он.

5 июля министр культуры Владимир Мединский сообщил, что Марчелли объявлен выговор, а директор театра Алексей Туркалов уволен. 

По его словам, Марчелли не сумел наладить нормальные, рабочие отношения в коллективе, что привело к репутационным потерям.

Глава Минкульта назвал ситуацию беспрецедентной, поскольку «фактически театр оказался расколот на две неравные части». 

Ранее труппа театра направила письмо министру культуры с просьбой поддержать Марчелли в конфликте с Туркаловым.

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