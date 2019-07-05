Худрук ярославского театра имени Волкова написал заявление об уходе

Художественный руководитель ярославского театра имени Волкова Евгений Марчелли покидает свой пост, передаёт ТАСС. Он сообщил журналистам, что написал заявление об уходе.

«Артисты, конечно, будут обижены. Но в данном случае они бились не за меня, а за театр. И театр победил», — сказал он.

5 июля министр культуры Владимир Мединский сообщил, что Марчелли объявлен выговор, а директор театра Алексей Туркалов уволен.

По его словам, Марчелли не сумел наладить нормальные, рабочие отношения в коллективе, что привело к репутационным потерям.

Глава Минкульта назвал ситуацию беспрецедентной, поскольку «фактически театр оказался расколот на две неравные части».

Ранее труппа театра направила письмо министру культуры с просьбой поддержать Марчелли в конфликте с Туркаловым.