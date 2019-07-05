В Гидрометцентре оценили вероятность возвращения жары в Москву

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с НСН оценил вероятность возвращения жары в Москву в ближайшую неделю.
В Гидрометцентре оценили вероятность возвращения жары в Москву
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«Сейчас, к счастью, жары нет и в ближайшее время не предвидится. Многие её хотят, а многие и нет. Но ситуация такова: в субботу, 6 июля, будет самый холодный и дождливый день», — заявил он.

По его словам, в воскресенье интенсивность осадков заметно ослабеет.

Как отметил Вильфанд, однородный характер погоды в столичном регионе со следующего понедельника будет обусловлен затяжным циклоном.

«Это редкий случай, она совершенно нехарактерна для июля. Циклоническая деятельность над центральной частью России сосредоточится на юго-западе, а в последующем циклонический вихрь будет рядом с Москвой. Поэтому нас ожидают частые порывы ветра, однородный температурный фон», — рассказал эксперт.

Он уточнил, что в ночное время будет около +10 ˚С, в дневное — около +20 ˚С. Также возможны кратковременные осадки.

1 июля URA.RU сообщало об усилении ветра до 22 м/с в Курганской области.

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