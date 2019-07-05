Фестиваль русской музыки Kustendorf Classic откроется 10 июля в этнодеревне Эмира Кустурицы

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Фестиваль русской музыки Kustendorf Classic откроется 10 июля в сербской этнодеревне Дрвенград режиссёра Эмира Кустурицы.
Фестиваль русской музыки Kustendorf Classic откроется 10 июля в этнодеревне Эмира Кустурицы
  • ©pixabay.com

В течение трёх дней учащиеся музыкальных школ и академий из России, Сербии и Белоруссии будут соревноваться в мастерстве исполнения русской классической музыки.

Среди номинаций — «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Духовые инструменты» и «Вокал».

Оценивать конкурсантов будет жюри, в состав которого вошли ректор Белорусской государственной академии музыки Екатерина Дулова, композитор из Сербии Аня Джорджевич и преподаватель Королевской консерватории Брюсселя музыкант Александр Маджар.

Также запланированы выступления альтиста Юрия Башмета, виолончелиста Нарека Ахназаряна, пианиста Олега Ванштейна.

Фестиваль проходит при поддержке компании «Газпром нефть».

Ранее портал Newinform сообщал о хедлайнерах фестиваля «Усадьба Jazz» в Санкт-Петербурге.

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