Фестиваль русской музыки Kustendorf Classic откроется 10 июля в этнодеревне Эмира Кустурицы

Фестиваль русской музыки Kustendorf Classic откроется 10 июля в сербской этнодеревне Дрвенград режиссёра Эмира Кустурицы.

В течение трёх дней учащиеся музыкальных школ и академий из России, Сербии и Белоруссии будут соревноваться в мастерстве исполнения русской классической музыки.

Среди номинаций — «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Духовые инструменты» и «Вокал».

Оценивать конкурсантов будет жюри, в состав которого вошли ректор Белорусской государственной академии музыки Екатерина Дулова, композитор из Сербии Аня Джорджевич и преподаватель Королевской консерватории Брюсселя музыкант Александр Маджар.

Также запланированы выступления альтиста Юрия Башмета, виолончелиста Нарека Ахназаряна, пианиста Олега Ванштейна.

Фестиваль проходит при поддержке компании «Газпром нефть».

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