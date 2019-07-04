Акция «Московский пленэр» пройдёт 27 июля

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Городская акция «Московский пленэр» пройдёт 27 июля. Запланировано 78 бесплатных занятий, сообщает сайт «Москва 24».
Акция «Московский пленэр» пройдёт 27 июля
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Тема акции — «Мой район». Участникам предложат нарисовать места и достопримечательности своих районов или панораму города.

Как передаёт «Вечерняя Москва», необходимые для рисования предметы будут выдаваться на месте.

Уроки состоятся в 76 культурных центрах столичного департамента культуры. В некоторых случаях понадобится предварительная регистрация.

Вести пленэр будут профессиональные художники, которые помогут составить композицию картины, подобрать нужные цвета, правильно положить краску на бумагу и сделать ровные штрихи карандашом, сообщает портал мэра и правительства.

Ранее стало известно, что ВДНХ проведёт конкурс картин в честь 80-летия выставки.

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