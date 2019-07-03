ВДНХ проведёт конкурс картин в честь 80-летия выставки

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ВДНХ проведёт конкурс картин, посвящённый 80-летию выставки. Об этом сообщает сайт «Москва 24».
ВДНХ проведёт конкурс картин в честь 80-летия выставки
  • © Игорь Михалев
  • РИА Новости

Принять участие в конкурсе могут как начинающие, так и уже состоявшиеся художники из Москвы и Московской области. На конкурс принимаются живописные и графические работы, а также выполненные в других техниках, произведения графических дизайнеров.

«Весь июль по понедельникам будут проходить выездные пленэры с обзорной экскурсией по ВДНХ, далее мастера кисти и карандаша приступят к работе. По итогам жюри проекта выберет 60 лучших работ», — рассказали в пресс-службе.

Увидеть эти картины можно будет на художественной экспозиции «ВДНХ-80», которая откроется 1 августа — в день рождения выставки.

Ранее «Утро.ру» сообщала, что историк моды Александр Васильев рассказал о выставке «ВДНХ в моде. 1939—2019».

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